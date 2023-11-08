18:30 (мск), источник: Life.ru

Петербуржец попал в Книгу рекордов России, вырастив самую длинную морковь

Житель Санкт-Петербурга Тарас Галищев попал в Книгу рекордов России благодаря огромной морковке, которую он вырастил на своём дачном участке. Длина корнеплода составляет целый метр, а вес — практически килограмм.

Морковь японского сорта Манпукуджи всегда даёт такие гигантские плоды, но, как правило, до 80 сантиметров, однако Тарасу за счёт собственных хитростей удалось преодолеть стандартные показатели. Для этого он взял гофрированную трубу, наполнил землёй и разработал специальную систему автополива. Садовод не исключает, что его морковка могла бы вырасти куда больше, если бы он её не выкапывал.

«Я решил доказать, что и в Петербурге, в нашей погоде специфической может всё это расти. И вот, пожалуйста, результат», — отметил Галищев в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что фермер из Тулы вырастила тыкву весом 400 килограммов. По словам Екатерины Колтыковой, главный секрет ее успеха заключается в правильном и постоянном уходе за растением, а также обильном поливе.

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