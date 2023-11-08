Петербуржец попал в Книгу рекордов России, вырастив самую длинную морковь

Морковь японского сорта Манпукуджи всегда даёт такие гигантские плоды, но, как правило, до 80 сантиметров, однако Тарасу за счёт собственных хитростей удалось преодолеть стандартные показатели. Для этого он взял гофрированную трубу, наполнил землёй и разработал специальную систему автополива. Садовод не исключает, что его морковка могла бы вырасти куда больше, если бы он её не выкапывал.
«Я решил доказать, что и в Петербурге, в нашей погоде специфической может всё это расти. И вот, пожалуйста, результат», — отметил Галищев в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
Ранее сообщалось, что фермер из Тулы вырастила тыкву весом 400 килограммов. По словам Екатерины Колтыковой, главный секрет ее успеха заключается в правильном и постоянном уходе за растением, а также обильном поливе.