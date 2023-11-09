Почти на всей территории России в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода
В частности, в Краснодаре и Адыгее прогнозируют до плюс 15−20 градусов.
В частности, в Краснодаре и Адыгее прогнозируют до плюс 15−20 градусов.
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ближайшие пять дней будут теплыми на 80−85% территории России. Исключением станут только шесть регионов Дальнего Востока, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До понедельника включительно на 80−85% территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы. Единственный регион, где будет холодно, — это Дальний Восток. В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае температура прогнозируется на 2−4 градуса ниже нормы. Холод ожидает также Забайкалье, Бурятию и Амурскую область — там температура будет на 4−6 градусов ниже климатической нормы. В Якутии морозы ожидаются до 32−34 градусов, например, а в Забайкалье — до 17−22 градусов», — сообщил он.
По словам Вильфанда, теплее всего относительно климатической нормы в ближайшие дни будет в Красноярском крае — в Таймырском, Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура ожидается на 12−14 градусов выше нормы. «Это значит, что ночью будет всего лишь минус 15 градусов, а должны быть 25−28-градусные морозы», — сказал он.
Особенно теплая погода также ожидается на юге России — до 6−8 градусов выше нормы. «В Краснодаре, Адыгее температура днем прогнозируется до 15−20 градусов. На Черноморском побережье будет еще теплее — до плюс 18−22 градусов днем», — рассказал метеоролог.