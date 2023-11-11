Эксперты предупредили о магнитной буре 12 ноября
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что 12 ноября на Земле ожидается магнитная буря.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что 12 ноября на Земле ожидается магнитная буря.
Предполагается, что магнитосфера будет возмущена с вечера 11 ноября, геомагнитный шторм начнется около полуночи и продлится до утра.
Мощность магнитной бури, по предположению синоптиков, будет соответствовать уровню G1, то есть буря будет слабой.
Геомагнитные штормы также ожидаются в период с 22 по 25 ноября и 3 декабря.