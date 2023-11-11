11 ноября, источник: Московский комсомолец

Эксперты предупредили о магнитной буре 12 ноября

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук сообщили, что 12 ноября на Земле ожидается магнитная буря.

Источник: Billy Huynh/CC0

Предполагается, что магнитосфера будет возмущена с вечера 11 ноября, геомагнитный шторм начнется около полуночи и продлится до утра.

Мощность магнитной бури, по предположению синоптиков, будет соответствовать уровню G1, то есть буря будет слабой.

Геомагнитные штормы также ожидаются в период с 22 по 25 ноября и 3 декабря.

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