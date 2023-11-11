11 ноября, источник: Московский комсомолец

Астрономы рассказали, как увидеть звездопад Северные Тауриды 11−12 ноября

11—12 ноября достигает максимума метеорный поток Северные Тауриды. Он является сравнительно слабым (количество «падающих звезд» достигает 5 в час), но луна, близкая к новолунию, не помешает наблюдению.

Источник: NASA

Количество метеоров может оказаться и выше, поскольку метеорный поток Южные Тауриды, хотя и не находится на пике, пока не завершился, сообщает starwalk.space.

Следить за метеорным потоком лучше всего после полуночи. Смотреть следует на созвездие Тельца, найти которое можно, в том числе, с помощью специализированных приложений.

Предполагается, что метеоры Северных Таурид — «осколки» крупного космического объекта, расколовшегося около 20 тысяч лет назад. Они сопровождают астероид 2004 TG10, который входит в комплекс Энке, названный в честь одноименной кометы.

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