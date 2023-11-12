Опасное свидание: На Камчатке влюбленные застряли в непогоду в горах на высоте около 30 метров
В Петропавловске-Камчатском спасли влюбленную пару на Никольской сопке.
В Петропавловске-Камчатском спасли влюбленную пару на Никольской сопке.
Влюбленная пара застряла на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском на высоте около 30 метров. 12 ноября влюбленные отправились на прогулку у подножья сопки, как вдруг резко ухудшилась погода, и парень с девушкой оказались в ловушке, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Начался прилив и на молодых людей посыпались мелкие камни, которые никак не давали им не подняться выше, не спуститься. Потребовалась помощь спасателей.
«К влюбленным прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Сначала парни оценили обстановку, а затем принялись спускать путешественников по склону сопки. Парня с девушкой эвакуировали по очереди с помощью альпинистского снаряжения. Уже внизу с ними провели профилактическую беседу», — объяснили в ведомстве.
Спасательная операция прошла успешно. Покорители вершин хоть и испугались, но никто не пострадал. Да уж, такое свидание запомнится надолго.