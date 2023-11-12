12 ноября, источник: Комсомольская правда

Опасное свидание: На Камчатке влюбленные застряли в непогоду в горах на высоте около 30 метров

В Петропавловске-Камчатском спасли влюбленную пару на Никольской сопке.

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Источник: Комсомольская правда

Влюбленная пара застряла на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском на высоте около 30 метров. 12 ноября влюбленные отправились на прогулку у подножья сопки, как вдруг резко ухудшилась погода, и парень с девушкой оказались в ловушке, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Начался прилив и на молодых людей посыпались мелкие камни, которые никак не давали им не подняться выше, не спуститься. Потребовалась помощь спасателей.

«К влюбленным прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Сначала парни оценили обстановку, а затем принялись спускать путешественников по склону сопки. Парня с девушкой эвакуировали по очереди с помощью альпинистского снаряжения. Уже внизу с ними провели профилактическую беседу», — объяснили в ведомстве.

Спасательная операция прошла успешно. Покорители вершин хоть и испугались, но никто не пострадал. Да уж, такое свидание запомнится надолго.

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