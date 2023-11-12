Плохая видимость и удивление жителей: густой туман снова накрыл Самарскую область в ноябре
Жители Самарской области поделились кадрами сильного тумана 12 ноября.
Жители Самарской области поделились кадрами сильного тумана 12 ноября.
В 2023 году осень в Самарской области выдалась очень туманной. Белая пелена регулярно накрывала регион в октябре и продолжает заволакивать города и поля в ноябре. В воскресенье, 12 ноября, Самарская область вновь оказалась во власти сильного тумана. Показываем фотографии местных жителей.
Синоптики Приволжского УГМС предупредили об ухудшении погодных условий еще 11 ноября. В регионе был объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 12 ноября местами в Самарской области прогнозировался туман при видимости 500 метров и менее.
Туман начал опускаться уже ночью. Автомобилистам пришлось быть аккуратными на дорогах, ведь видимость становилась все хуже и хуже. Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области напомнили, что во время тумана не стоит совершать внезапные маневры, в том числе обгоны, перестроения и опережения. Также рекомендуется соблюдать интервал и дистанцию.
Проснувшись рано утром 12 ноября, самарцы наблюдали густой туман, накрывший дома и улицы областного центра. Молочная пелена опустилась в разных районах города. Так о тумане сообщали жители Кировского, Промышленного, Ленинского, Железнодорожного, Куйбышевского и других районов Самары. Туман задержался в городе до обеда.
— Не помню, чтобы прошлой осенью было так много туманов. Сегодня снова удивилась, выглянув в окно и увидев густой туман. У меня даже домов вдалеке было не видно. И рассеивался он медленно, — поделилась самарчанка.
Чтобы избежать ДТП в условиях тумана, региональная Госавтоинспекция еще раз напомнила жителям о необходимости проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге. Это касается как водителей, так и пешеходов. Автомобилистам рекомендуется перед поездкой проверять исправность световых приборов. А при обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота.
Пешеходам же стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в условиях тумана. Поэтому пешим самарцам регулярно советуют использовать на одежде световозвращающие элементы.
В этом году ноябрь удивляет не только туманами, но и теплой погодой. В Самарской области аномальное для ноября тепло побило даже девять температурных рекордов. Во вторую декаду ноября синоптики прогнозируют похолодание, однако температура воздуха все равно будет выше нормы. Днем в среднем ожидается +3…+8 градусов. По ночам возможны заморозки: −3…+5 градусов. Сильный ветер пока тоже не намерен покидать регион.
Напомним, ноябрь в Самаре начался с густого тумана. Белая пелена заволокла весь город ранним утром и привела к нескольким авариям. Так, из-за плохой видимости 1 ноября в Кинельском районе столкнулись «Лада Приора», «Киа Рио» и грузовик «ДАФ». В результате водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли, а еще три человека пострадали.