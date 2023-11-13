17:15 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На Гавайях образовался розовый пруд

Вода в нем не токсична, заявляют специалисты.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 3 м/с 87% 769 мм рт. ст. +7°

Как передает UPI, жители Мауи были озадачены яркой сменой цвета вводы в местном пруду Кеалия. Она приобрела розовый оттенок.

Эксперты заявили, что это может быть результатом недавней засухи. Служба охраны рыбы и дикой природы США подтвердила, что вода уже почти две недели остается розовой.

Местные власти заявили, что изменение цвета является результатом галобактерий, обнаруженных в водах с высокой соленостью. Из-за дождя и засухи концентрация соли в пруду увеличилась, потому сменился оттенок.

Недавно ученые обнаружили одну из самых темных рек в мире. Своему цвету она обязана органическим отходам из джунглей, смываемыми дождями.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»