На Гавайях образовался розовый пруд
Вода в нем не токсична, заявляют специалисты.
Вода в нем не токсична, заявляют специалисты.
Как передает UPI, жители Мауи были озадачены яркой сменой цвета вводы в местном пруду Кеалия. Она приобрела розовый оттенок.
Эксперты заявили, что это может быть результатом недавней засухи. Служба охраны рыбы и дикой природы США подтвердила, что вода уже почти две недели остается розовой.
Местные власти заявили, что изменение цвета является результатом галобактерий, обнаруженных в водах с высокой соленостью. Из-за дождя и засухи концентрация соли в пруду увеличилась, потому сменился оттенок.
Недавно ученые обнаружили одну из самых темных рек в мире. Своему цвету она обязана органическим отходам из джунглей, смываемыми дождями.
Олеся Маевская