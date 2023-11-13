Правда ли, что на Солнце образовалась огромная трещина?
В Сети распространились сообщения о том, что вспышки на Солнце в конце октября привели к образованию на нем трещины шириной около 10 тыс. км и длиной примерно 100 тыс. км.
В Сети распространились сообщения о том, что вспышки на Солнце в конце октября привели к образованию на нем трещины шириной около 10 тыс. км и длиной примерно 100 тыс. км.
В Сети распространяются сообщения о том, что 31 октября на Солнце образовалась огромная трещина. Отмечается, что ее ширина составила около 10 тысяч километров, а длина — около 100 тысяч километров. Также сообщается, что причиной образования трещины стали вспышки на Солнце, которые вызвали на Земле мощные магнитные бури и могут привести к череде землетрясений и стихийных бедствий. О том, правда ли это, aif.ru выяснил совместно с ресурсом по разоблачению недостоверной информации «Лапша Медиа».
Поводом для заявлений о трещине на Солнце стали сообщения зарубежных СМИ, в частности информация на сайте Space.com. Там говорилось, что 31 октября в южном полушарии Солнца образовался огромный «огненный каньон», шириной примерно 6200 миль (10 тыс. км) и длиной в десять раз больше. Причиной стало «большое извержение магнитных волокон».
«Эти солнечные волокна представляют собой колоссальные дуги наэлектризованного газа или плазмы, которые удерживаются подвешенными над поверхностью Солнца. Они пронизывают атмосферу Солнца, реагируя на магнитное поле нашей звезды. Когда магнитное поле становится нестабильным, волокно разрушается, что может привести к впечатляющим взрывам…», — сообщил портал со ссылкой на сайт spaceweather.com и заявление физика Кита Стронга.
Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института земного магнетизма Российской академии наук (РАН) Борис Филиппов опроверг образование гигантских трещин на Солнце.
«Во-первых, трещин на Солнце нет, звезда от этого не развалится», — заявил он «Известиям».
Ученый отметил: то, что обыватели и журналисты чаще называют трещинами (в англоязычных источниках упоминался каньон), на самом деле является протуберанцами.
«То, что обычно журналисты называют трещинами, а на изображениях Солнца в некоторых спектральных видах действительно бывают видны темные линии, чаще всего это протуберанцы, которые видны на фоне солнечного диска», — отметил специалист Института земного магнетизма.
Филиппов пояснил, что протуберанцы представляют собой сгустки плазмы, которые также называют солнечными волокнами.
«Если явление не яркое, а темное, и наблюдается на поверхности Солнца, то это явление называют солнечными волокнами. Эти волокна — сгустки плазмы, тот самый протуберанец, — иногда теряют солнечное равновесие, быстро поднимаются, взрываются и превращаются в выброс, двигаясь в межпланетном пространстве», — рассказал ученый.
Подобные коронарные выбросы, возникшие после взрыва протуберанца, могут сталкиваться с магнитным полем Земли и вызывать сильные магнитные бури, предупредил Филиппов. Но он напомнил, что магнитные бури способны провоцировать перенапряжение на электрических сетях и линиях связи, влиять на спутники и здоровье метеозависимых людей, но они не могут вызывать землетрясения и наводнения, о чем пишут в сообщениях в соцсетях.