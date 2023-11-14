Смертность от жары в самом жарком городе США выросла на 50% в 2023 году
Из-за неблагоприятного климата погибли как минимум 579 человек.
Из-за неблагоприятного климата погибли как минимум 579 человек.
Смертность от жары в Финиксе, самом жарком городе США, выросла на 50% в 2023 году — это самый смертоносный год за всю историю наблюдений. За последние десять месяцев как минимум 579 человек погибли из-за неблагоприятного климата. Об этом сообщает Guardian.
По данным издания, около 45% погибших были бездомными, им некуда было спрятаться от жары +46 °C. Одну треть умерших составили пожилые люди.
Климатологи отметили, что по сравнению с 2019 годом число погибших от жары выросло в три раза. В общей сложности за последние пять лет погибли почти 1,9 тыс. человек, еще тысячам потребовалась неотложная медицинская помощь.
Аналитики объясняют такую высокую смертность наложением тяжелой климатической ситуации на социально-экономический кризис и распространение наркомании в городе.
Финикс — столица штата Аризона и пятый по величине город США с населением 1,6 млн человек. Эта территория известна своим жарким пустынным климатом, однако за последние годы он стал еще жестче, что ученые объясняют в том числе глобальным потеплением.
В начале августа 2023 года губернатор Аризоны Кэтлин Хоббс, после того как в штате 31 день подряд фиксировали температуру около 38, назвала такую погоду чрезвычайной и беспрецедентной. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году — тогда жара продолжалась 18 дней подряд.
Ранее представители климатической организации Climate Central сообщили, что последние 12 месяцев были самыми жаркими за всю историю наблюдений. С ноября 2022 года по октябрь 2023-го средняя температура воздуха на Земле была на 1,32 °C выше доиндустриального уровня.