Огурцы на подоконнике в домашних условиях
Правила выращивания огурцов на подоконнике в домашних условиях. Посмотрите, какие сорта огурцов подойдут для квартиры, на что нужно обратить внимание начинающим. Больше полезного — в проекте Погода Mail.ru.
Правила выращивания огурцов на подоконнике в домашних условиях. Посмотрите, какие сорта огурцов подойдут для квартиры, на что нужно обратить внимание начинающим. Больше полезного — в проекте Погода Mail.ru.
Рассказываем, как вырастить огурцы на подоконнике в домашних условиях, какие сорта лучше подойдут для «комнатного» огородничества и когда сажать растения так, чтобы уже в новый год радоваться собственно выращенными зелеными свежими плодами.
«Комнатное» огородничество — достаточно недавнее изобретение, интересное тем, у кого нет возможности уехать за город, чтобы полоть грядки и сажать рассаду. Также многие овощеводы любят, когда на столе появляются несезонные свежие фрукты и овощи.
Наверняка никто бы не отказался от только что выращенных, с грядки, огурцов, тем более, что в них содержатся много витаминов, которые необходимы человеческому организму каждый день.
Подготовили подробную инструкцию как вырастить огурцы на подоконнике и наслаждаться свежими овощами круглый год.
Огурцы на подоконнике вырастить не так сложно, но надо понимать, какие именно виды семян надо купить.
Лучше сажать ранне- или среднеспелые партенокарпические гибриды, не формирующие большой зеленой массы. За такими растениями проще ухаживать на ограниченном пространстве, они не нуждаются в опылении, то есть расти могут без насекомых-опылителей, что, несомненно, упрощает труд владельца маленького огорода и гарантируют урожайность.
Сорта, которые стоит сажать в квартире:
|Название сорта
|Описание
|Анюта F1
|Сорт является салатным. Плоды появляются на 38−40 сутки после всходов. Зеленцы длиной 9−12 сантиметров, вкус хороший
|Артель F1
|Подходит для засолки и салатов. Зеленцы вырастают до 9−12 сантиметров на 40−42 день после всходов
|Берендей F1
|Эти огурцы на подоконнике в квартире начнут плодоносить на 44 день после всходов. Масса плодов — до 135 граммов, имеют продолговатую форму. Вкус без горечи
|Буян F1
|Сорт подойдет как для соления и консервации, так и для добавления в салат. Вырастают корнишоны 8−10 сантиметров. Первые плоды появляются уже на 44−54 день. Сорванные вовремя зеленцы не горчат и отличаются сочностью
|Дружная семейка
|Зеленцы этого сорта рекомендуется засаливать и консервировать, хотя можно употреблять и в свежем виде. Плоды появляются спустя 43−48 дней после всходов. Они короткие, от 10 до 12 сантиметров в длину
|Колибри F1
|Зеленцы длиной 5−8 см, массой 60−80 появляются на 40 день после высадки семян. В основном плоды используют для заготовок, очень редко употребляют в свежем виде
|По моему хотению F1
|Сорт хорошо подходит для засолки и консервирования. Масса плодов — до 110 граммов, длина — около 12 сантиметров. Зеленцы появляются спустя 42−44 дня после высадки. Они очень хрустящие, сладкие и плотные
Высадить огурцы на подоконнике для начинающих может показаться сложным занятием. Однако это далеко не так. Рассказываем порядок действий, чтобы не запутаться.
Для комнатных огурцов необходимы тепло и освещение, поэтому подойдут окна, выходящие на юг или восток. Если подоконник, где планируется выращивание, холодный, лучше подложить на него куски пенопласта, изолана или доски. Сделать это необходимо для того, чтобы корешки растений не замерзли.
Также обязательно нужно заделать все щели в окнах, на стекла наклеить светоотражающую пленку, рядом с горшками положить зеркала или фольгу для более комфортного роста растений.
Огурцам необходима и хорошая влажность. Поэтому рядом можно поставить емкости с водой, поддоны с увлажняющим гравием. Хорошо повышают влажность мокрые тряпки, разложенные на батареях.
Объем контейнера, горшка или ящика должен быть не менее восьми литров каждый. Следует предоставить место для вертикального роста побегов, соорудив шпалеру высотой около 2 метров. В емкости нужно сделать два-три отверстия для свободного доступа воздуха и вывода лишней жидкости.
Корневая система огурцов растет больше вширь, чем вглубь, поэтому выбирайте широкие контейнеры. Можно использовать балконные ящики для цветов. Перед использованием помойте их хозяйственным мылом и тщательно просушите.
Домашние огурцы любят рыхлую и плодородную почву. Можно использовать магазинный грунт либо сделать его своими руками. Для этого понадобится:
В готовую землю также необходимо добавить мочевину (объемом неполного спичечного коробка на 10 литров готовой почвенной смеси) и сернокислый калий с суперфосфатом (по два спичечных коробка). Огурцам на подоконнике подходит и смесь из дерновой почвы, навозного перегноя, торфа и древесных опилок (по 1 части). На ведро этой смеси нужно добавить нитрофоску (1 столовая ложка), древесную золу (1 стакан) и мочевину (1 чайная ложка).
На каждое растение должно уходить не менее 6−7 литров почвы. Можете также высаживать в один ящик длиной 60−70 сантиметров пять-шесть кустиков. Грунт следует полить слабым раствором марганца (должна получиться светло-розовая жидкость) для дезинфекции. Грунт насыпают до отметки в пяти-семи сантиметров от верхнего края емкости, а затем поливается горячей водой (температурой 60−70°С).
Опытные растениеводы советуют смазать края тары мазью с резким запахом, чтобы отпугнуть насекомых.
Время зависит от того, когда вы хотите получить урожай. Если к новому году, то лучше всего сажать их в конце октября. Если же не принципиально и вы не подстраиваетесь под определенную дату, тогда получается так:
Важную роль играет то, какие семена были куплены, то есть процесс подготовки зависит от вида.
Семена гибридов. Они обозначаются буквой и цифрой F1 в названии. Они уже полностью подготовлены в посадке и не требуют дополнительных мероприятий.
Инструктированные семена. Такие семена синие, зеленые и красные. Такие цвета являются результатом обработки полимерами, образующими защитную оболочку и стимулирующими рост растения. Эти семена также не требуют подготовки.
Дражированные семена. Они покрыты специальной торфоминеральной смесью, образующей защитную оболочку. Не требуют подготовки.
Остальные семена нужно подержать в растворе иммуноцитофита (таблетка на 100 миллилитров воды) пять-шесть часов. Также можно использовать марганцовку или древесную золу (одну чайную ложку на 100 миллилитров воды). Семена необходимо прогреть в термосе при температуре 45 примерно два-три часа.
После того, как семена подготовлены, их нужно разместить в небольших стаканчиках с грунтом. В каждом необходимо сделать небольшое углубление, положить семечко, сверху прикрыть влажным бинтом или марлей.
Затем емкости нужно поставить в ящики, а их за стекло или пленку в место, где температура воздуха будет не менее 23 и не более 25.
Спустя двое-трое суток у огурчиков развернутся первые семядоли. После этого необходимо убрать марлю или бинт и поставить на подоконник. Листики верхней части должны быть обращены к солнцу. Спустя 25 суток растения перемещают в емкость на постоянное место обитания, где они будут расти дальше. Рассада пересаживается с большим комом земли. При этом надо быть осторожным с листиками, так как они еще очень слабые и хрупкие.
Чтобы выращивание огурцов на подоконнике прошло по плану и плоды точно появились, необходимо соблюдать простые правила.
Её начинают проводить после того, как у огурцов отстает 5−6 листиков. Тогда нужно воткнуть в грунт колышки или на высоте 1,5−1,8 метров над ящиками натянуть шпагат, к которому и нужно подвязать огуречные усики.
Необходимо регулярно прищипывать все молодые побеги, как только они отрастут на 20−30 сантиметров. Лишние отрастающие усики необходимо обрезать.
Можно использовать дневные лампы, фитолампы или энергосберегающие лампы для дополнительной подсветки комнатного огорода. Их располагают на высоте не менее пяти сантиметров от кроны кустиков.
Дополнительный свет можно использовать после момента появления первых всходов. Стоит включать ее днем, начиная с 7−8 утра на 6−8 часов.
В первую неделю после появления всходов полезно держать саженцы в прохладе, чтобы температура воздуха была не более +18°С. В таких условиях будут активнее развиваться корни. А оптимальной температурой для выращивания считается +22−24°С.
Для нормального роста огурцов влажность в помещении должна быть около 75−80%, в то время как зимой в квартирах она может достигать максимума в 30%. Поэтому необходимо опрыскивать растения водой два-три раза в день. Также емкости с жидкостью, поставленные рядом, отлично справятся с задачей.
Но надо помнить, что достичь нужной влажности можно только при помощи специальных устройств, то есть увлажнителей воздуха.
Поливы должны быть умеренными, один-два раза в день. Взрослые растения можно поливать два-три раза в неделю. Нельзя дожидаться полного высыхания грунта, так как в таком случае растения могут погибнуть.
Для полива используют воду комнатной температуры +23−25°С. Более холодная жидкость понижает температуру грунта, что вызывает стресс у корней. Также в холодной почве растения будут хуже усваивать фосфор, медленнее качать воду и минеральные вещества.
Пока растения маленькие, для полива используйте пульверизатор или шприц, чтобы струя воды не оголила корни сеянцев.
Юную рассаду, то есть ту, что посадили 20−25 суток назад, следует подкармливать два раза:
За взрослыми огурцами надо тщательно следить и делать подкормку в зависимости от состояния. Если у растения слабый стебель и чахлые листики, то следует использовать покупные комплексные минеральные добавки или жидкую органику. натуральные удобрения в виде древесной золы — 100 граммов необходимо вмешать в литр горячей воды и настаивать сутки-двое. В целом это мероприятие проводится еженедельно по достижению возраста 1,5−2 месяца.
Перед подкормкой растения обязательно нужно полить.
Так как в тепле квартиры активно размножаются насекомые-вредители, нужно правильно сберечь растения. Для защиты от личинок грибного комарика и белокрылки в почве, необходимо после посадки замульчировать землю слоем садового диатомита или перлита толщиной 2−3 сантиметра. Этого достаточно, чтобы насекомые не смогли сделать в грунте яйцекладки.
Если же момент упущен, а паразиты начали развиваться, то лучше либо выбросить растение вместе с грунтом, либо обработать специализированными растворами.
Для предотвращения болезней следует регулярно проверять состояние растений, а при появлении первых признаков болезней использовать для устранения проблем либо широко известные и наименее токсичные народные средства (табачную пыль, золу, раствор хозяйственного мыла, либо биопрепараты, имеющие самый низкий класс опасности.
Вот и наступил грандиозный момент — сбор урожая!
Плоды необходимо срывать в возрасте 1−1.5 недели и делать это ежедневно. Таким образом у растений будут постоянно накапливаться новые зеленцы. Больные и деформированные плоды лучше убирать сразу после их появления.
Чтобы получить урожай максимально рано, можно регулировать количество завязей и прореживать их. Так вы потеряете часть зеленцов, но ускорите созревание плодов.
Несмотря на большое обилие советов в Интернете, при выращивании огурцов все еще могут оставаться вопросы. Разберем три самых популярных.
Конечно, лучше всего разместить свой домашний огород на балконе, террасе или лоджии. Огурцы на балконе лучше всего расположить по углам помещения или вдоль стен. Таким образом растения в большей вероятностью не попадут в поток сквозняка.
Выбирать балкон лучше с южной или юго-восточной стороны. Окна, выходящие на север, подойдут плохо, поскольку в таких условиях огурцам будет слишком темно, то есть они могут не вырасти.
Плюсом балкона является еще и то, что места там гораздо больше, чем на подоконниках.
Огурцы можно выращивать в любое время года при соблюдении всех условий, необходимых для роста. То есть необходимо поддерживать влажность, температуру, защищать растения от сквозняков, а также вовремя поливать и подкармливать.
Дополнительные источники света необходимо использовать во времена года, когда не хватает солнца, то есть зимой и осенью, а также ранней весной (пока световой день очень короткий). С подсветкой растения будут развиваться правильно, ростки появятся вовремя, будут крепкими и здоровыми, а плоды появятся точно в установленный срок.
Сейчас есть возможность использовать различные фитолампы. Самые современные отличаются необходимым для растений спектром и даже с устанавливаемым временем свечения и интенсивностью.
Утром лучше всего включать лампы с 06:00 до 10:00, вечером — с 18:00 до 21:00. Это способствует хорошей высоте рассады.
Автор: Анна Морозова
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