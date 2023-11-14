12:16 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На Великобританию и Ирландию обрушился шторм «Деби»

Суровые погодные условия влияют на транспорт.

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Источник: Reuters

Шторм «Деби» пришел в Великобританию и Ирландию с порывами ветра более 112 километров в час, передает The Guardian.

В понедельник, 13 ноября, на северо-западе Англии сохранялось желтое предупреждение о погодной опасности в связи с сильным ветром, означающее, что могут быть повреждены здания и возможны перебои в движении автотранспорта. В Ирландии шторм привел к отключению электроэнергии, вследствие чего около 100 тысяч домов и предприятий оказались обесточены.

Метеорологическое бюро заявило, что людям в прибрежных районах северо-западной Англии следует ожидать разлетающихся обломков, срыва черепицы с крыш, перекрытия дорог и мостов. Желтые предупреждения о дожде также действовали на большей части севера Англии и северного Уэльса, части северо-восточной Шотландии и Северной Ирландии.

Во вторник, 14 ноября, погода может стать еще более неустойчивой, так как с запада на юг Англии придут грозы и проливные дожди, а транспортные мотоциклы и фургоны могут быть перевернуты.

Ранее Франция пострадала от разрушительного шторма «Киаран».

Анна Морозова

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