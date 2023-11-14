На пляж немецкого острова выбросило множество голубых медуз. Фото
Берег буквально усыпан бездыханными существами. Причина неизвестна.
Берег буквально усыпан бездыханными существами. Причина неизвестна.
На западный пляж немецкого острова Нордерней выбросило огромное количество мерцающих голубых медуз. Их число превышает несколько сотен, сообщил немецкий новостной сайт Spiegel.
Океанограф Берит Финкеннест из национального парка Watt Worlds Norderney пояснила, что все эти медузы принадлежат к корнеротам, зонтик которых может достигать в диаметре 60 см. Они не представляют угрозы для людей, поскольку не имеют жалящих нитей.
Причина массовой гибели медуз пока не установлена. При этом океанограф предположила, что это могло быть вызвано изменением климатических условий, связанных с глобальным потеплением. На пляж выбросило представителей корнеротов рода Rhizostoma, которые питаются планктоном и способны довольно быстро плавать.
Ареал размножения этого вида медуз находится в Атлантике, в проливе Ла-Манш. Существа достигают Северного моря только по течению. Ученый отметила, что на побережье Северного моря всегда есть медузы, но такое количество в ноябре, а не летом или хотя бы в сентябре, довольно необычно.
В июне 2023 года гигантскую стаю бочкообразных медуз выбросило на берег пляжа в Пембрукшире, в британском Уэльсе. Это часто случается летом из-за мощных приливов и силы волн. Бочкообразные медузы широко распространены в водах у побережья Уэльса. Эти морские обитатели обычно достигают 40 см в диаметре, однако иногда их размер может превышать и 150 см. У бочкообразных медуз на теле есть множество мелких жалящих щупальцев, при этом специалисты отмечают, что они безвредны для людей.