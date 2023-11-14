Агрономы нашли способ сделать лунную почву плодородной
Оказалось, достаточно всего трех бактерий.
Оказалось, достаточно всего трех бактерий.
Чем больше звучит разговоров о жизни на Луне, тем чаще исследователи задумываются над тем, как прокормить первых лунных релокантов. Едой космонавтов долго сыт не будешь. Доставка холодильников с продуктами с Земли влетит в круглую сумму. Остается только надеяться на то, что на Луне возможно вырастить хоть что-нибудь съедобное. И астроагрономы говорят, что такое действительно возможно.
Агрономы и биотехники из Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили, что в искусственном лунном реголите можно увеличить количество необходимых растениям фосфатов. Для этого достаточно добавить в него несколько бактерий. Как пишут исследователи в журнале Communications Biology, они добавили три типа бактерий в образцы вулканического материала, а затем проверили их на кислотность и узнали, пригодна ли такая почва для выращивания растений.
Вулканический материал исследователи взяли не абы какой, а только тот, что мог бы действительно стать аналогом реголита — такой как раз нашли на одной из гор Китая. Собранные образцы распределили по трем испытательным горшкам и добавили в каждый по одной из бактерий:
Культивировав бактерии, исследователи протестировали образцы почвы, чтобы проверить, изменилось ли в них что-нибудь. Оказалось, что уровень pH почвы снизился, и это растворило нерастворимые фосфатсодержащие минералы и высвободило фосфор, сделав его доступным для растений.
Не останавливаясь на достигнутом, агрономы посадили в эту почву табак, и оказалось, что у растений получились более крепкие корни, более длинные стебли и более крупные листья по сравнению с необработанными образцами.
Так что теперь, похоже, осталось сделать скафандры для бактерий и отправить их на Луну. А там, может, и вырастить мандарин из косточки получится.