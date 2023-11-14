Ученые выяснили, как потепление в Арктике скажется на глобальном климате

Специалисты рассмотрели 40 климатических моделей, которые легли в основу отчета ООН об изменении климата за 2021 год. Эти модели делят поверхность Земли на трехмерную сетку ячеек, моделируя физические процессы, происходящие внутри каждой ячейки. Как показало моделирование, из-за повышения температур на Северном полюсе глобальный рубеж в 1,5 °C будет пройден уже в 2031 году, а предел в 2 градуса — в 2051 вместо 2036 и 2059 годов соответственно.
Показатели потепления в 1,5 °C и 2 градуса были установлены на международных Парижских соглашениях по климату в 2015 году в качестве температурных значений, после которых климатические изменения начнут развиваться непредсказуемо, создавая все больше угроз для человечества и жизни на нашей планете.
Ученые также обнаружили, что непропорционально быстрое потепление в Арктике, известное как арктическое усиление, добавило такую же непропорциональную неопределенность к климатическим прогнозам.
Арктическое усиление, наиболее значительное в зимние месяцы, вызвано несколькими факторами. Одним из них оказалось отступление морского льда, а это означает, что больше солнечного света (и тепла) поглощается водой, а не отражается обратно в пространство. Другим фактором стало меньшее вертикальное перемешивание воздуха на полюсах, чем в тропиках, что удерживает более теплые воздушные массы ближе к поверхности Земли.
«Быстрое потепление в Арктике имеет глобальные последствия, которые мы не учитываем в этом исследовании, включая повышение уровня моря и таяние вечной мерзлоты, что приводит к выбросу большего количества углерода в воздух», — отметил соавтор исследования Жюльен Стров из Университета Манитобы в Канаде.