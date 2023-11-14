Синоптик: Четверг станет первым днем ноября с отрицательной среднесуточной температурой

«Четверг станет первым днем ноября с отрицательной среднесуточной температурой воздуха и, вполне возможно, что даст начало отсчету дней метеорологической зимы», — написал Михаил Леус.
Синоптик отметил, что на свой пик холодная волна выйдет в субботу: ночью температура воздуха опустится до минус 5−10 градусов, днем ожидается 1−6 градусов мороза, на юге Центральной России термометры покажут минус 1−6 градусов ночью и от минус 4 до плюс 1 градуса днем.
«Отрицательная температурная аномалия составит 4−5 градусов, и с такими показателями суббота станет самым холодным днем с начала осени. Примерно такими же ожидаются характер погоды и температура в воскресенье. И только ближе к середине новой недели есть вероятность формирования снежного покрова, высота которого в первые дни третьей декады ноября может достичь 3−8 см, но, скорее всего, и он окажется временным», — подчеркнул синоптик.