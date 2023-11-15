На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

«Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября, завершилось, наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера. Согласно спутниковым данным, термальная аномалия, связанная с остыванием лавовых потоков, продолжает наблюдаться в районе вулкана», — говорится в сообщении.
Вулкану присвоен «зеленый» код опасности для авиации. Это значит, что фумарольная деятельность гиганта может быть опасная для самолетов, передвигающихся по местным авиалиниям.
Максимальную активность Ключевской проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на один километр, а высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря.
Вулкан Ключевской находится в Устье-Камчатском районе Камчатского края. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 километрах от исполина.