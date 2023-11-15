05:35 (мск), источник: © РИА Новости

На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя — РИА Новости. На Камчатке завершилось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевского, начавшееся в июне этого года, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: © РИА Новости

«Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября, завершилось, наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера. Согласно спутниковым данным, термальная аномалия, связанная с остыванием лавовых потоков, продолжает наблюдаться в районе вулкана», — говорится в сообщении.

Вулкану присвоен «зеленый» код опасности для авиации. Это значит, что фумарольная деятельность гиганта может быть опасная для самолетов, передвигающихся по местным авиалиниям.

Максимальную активность Ключевской проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на один километр, а высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря.

Вулкан Ключевской находится в Устье-Камчатском районе Камчатского края. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 километрах от исполина.

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