Гидрометцентр прогнозирует волну холода в трех регионах в ближайшие дни

Он уточнил, что во всех трех регионах температура будет значительно ниже климатический нормы.
В Мурманской области с 15 по 19 ноября будут морозы до −15−18°C, на Чукотке до −32−34°C, в Камчатском крае до −28−32°C, рассказал Вильфанд.
Он отметил, что ситуацию в этих регионах можно назвать «волной холода». «Достаточно длительный период температура будет ниже нормы на 7 и более градусов, это вполне можно считать волной холода, пусть пока и в ноябрьском исполнении», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
В столичном регионе погода также «начнет заметно меняться», сообщил Роман Вильфанд. Он рассказал, что во второй половине недели прогнозируются морозы до −4−6°C днем и −5−9°C ночью. В выходные дни температурный фон на 2−2,5 градуса ниже нормы — ночью ожидается до −4…-9°C, днем до −1…-6°C.
По данным Гидрометцентра, сегодня, 15 ноября, в столице ожидается 2−4°C (в Подмосковье — от 4 до −1°C), облачно с прояснениями, небольшие осадки. 16 ноября в столице температура опустится до 0−2°C (по области 3…-2°C), возможен мокрый снег, местами гололедица.