В Миннесоте прогремел псевдометеорит
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Управление по чрезвычайным ситуациям округа Белтрами сообщило, что яркий свет, за которым последовал громкий грохот, стал результатом падения метеорита. Он пролетел над городом Миннесота примерно в 18:30 в понедельник, 13 ноября.
В службу спасения поступило множество сообщений о яркой вспышке света и громких звуках, от которого сотрясались окна и стены домов, пишет UPI. Сотрудники полиции проверили местные электростанции и трансформаторы на предмет каких-либо признаков взрыва или повреждения, но оборудование работает в штатном режиме.
На видео, предоставленном местным жителем, видно, что по небу проносится объект, похожий на метеор. «Очевидно, что над небом округа Белтрами пролетело что-то необычное, и пока мы можем только предполагать, что это был метеор», — заявили представители местных властей.
Представители NASA уже выступили с заявлением о том, что это было не небесное тело. Полиция и другие службы на данный момент занимаются выяснением природы «метеора».
Недавно падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет. Он сгорел в атмосфере, не долетев до земли.
Олеся Маевская