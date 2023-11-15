16:59 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Миннесоте прогремел псевдометеорит

Пострадавших нет.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Белтрами сообщило, что яркий свет, за которым последовал громкий грохот, стал результатом падения метеорита. Он пролетел над городом Миннесота примерно в 18:30 в понедельник, 13 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

В службу спасения поступило множество сообщений о яркой вспышке света и громких звуках, от которого сотрясались окна и стены домов, пишет UPI. Сотрудники полиции проверили местные электростанции и трансформаторы на предмет каких-либо признаков взрыва или повреждения, но оборудование работает в штатном режиме.

На видео, предоставленном местным жителем, видно, что по небу проносится объект, похожий на метеор. «Очевидно, что над небом округа Белтрами пролетело что-то необычное, и пока мы можем только предполагать, что это был метеор», — заявили представители местных властей.

Представители NASA уже выступили с заявлением о том, что это было не небесное тело. Полиция и другие службы на данный момент занимаются выяснением природы «метеора».

Недавно падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет. Он сгорел в атмосфере, не долетев до земли.

Олеся Маевская

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