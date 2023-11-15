16:09 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В эти выходные пройдет метеорный поток Леониды

Скорость потока составит более 70 километров в секунду.

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Источник: NASA

Как передает Science Alert, этот год идеален для тех, кто любит любоваться небом из-за изобилия суперлуний, необычного расположения планет и метеорных дождей. Один из них, метеорный поток Леониды, по прогнозам, можно будет наблюдать в ночь с субботы на воскресенье — с 18 на 19 ноября.

Дождь будет виден из большинства точек мира. Ученые утверждают, что наблюдатели смогут увидеть около 10−15 метеоров в час после полуночи ранним субботним утром.

Леонидами эти дожди названы в честь созвездия Льва, расположенного большей частью в Северном полушарии неба. Это один из самых быстрых потоков — скорость его метеоров может достигать более 70 км/с.

Метеорный поток связан с кометой Темпеля — Туттля. Каждые 33 года она приближается к Солнцу, что влияет на интенсивность «звездных дождей».

Метеорный поток Леониды также известен тем, что в прошлом он вызывал метеорные бури с беспрецедентным количеством комет, проносившихся по небу. Еще в 1966 году это привело к невероятному зрелищу: наблюдатели сообщили, что видели до 3000 метеоров в минуту.

Недавно челябинский метеорит «праздновал» свое десятилетие столкновения с Землей. По этому поводу мы собрали топ известных падений метеоритов на нашу планету.

Олеся Маевская

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