В эти выходные пройдет метеорный поток Леониды
Скорость потока составит более 70 километров в секунду.
Скорость потока составит более 70 километров в секунду.
Как передает Science Alert, этот год идеален для тех, кто любит любоваться небом из-за изобилия суперлуний, необычного расположения планет и метеорных дождей. Один из них, метеорный поток Леониды, по прогнозам, можно будет наблюдать в ночь с субботы на воскресенье — с 18 на 19 ноября.
Дождь будет виден из большинства точек мира. Ученые утверждают, что наблюдатели смогут увидеть около 10−15 метеоров в час после полуночи ранним субботним утром.
Леонидами эти дожди названы в честь созвездия Льва, расположенного большей частью в Северном полушарии неба. Это один из самых быстрых потоков — скорость его метеоров может достигать более 70 км/с.
Метеорный поток связан с кометой Темпеля — Туттля. Каждые 33 года она приближается к Солнцу, что влияет на интенсивность «звездных дождей».
Метеорный поток Леониды также известен тем, что в прошлом он вызывал метеорные бури с беспрецедентным количеством комет, проносившихся по небу. Еще в 1966 году это привело к невероятному зрелищу: наблюдатели сообщили, что видели до 3000 метеоров в минуту.
Недавно челябинский метеорит «праздновал» свое десятилетие столкновения с Землей. По этому поводу мы собрали топ известных падений метеоритов на нашу планету.
Олеся Маевская