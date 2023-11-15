В Рио-де-Жанейро установлен мировой температурный рекорд
Воздух прогрелся до 58,5°С.
Воздух прогрелся до 58,5°С.
В одном из крупнейших городов Бразилии Рио-де-Жанейро температура воздуха достигла отметки 58,5°С. Таким образом на западе города был побит температурный рекорд, передает газета Folha de S.Paulo. По данным Национального института метеорологии, это уже восьмая волна жары за год, которая обрушилась на регион.
Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата Пауло Артасо объяснил, что для Бразилии характерен тропический климат, поэтому страна очень уязвима изменению климата и будет страдать от такого повышения температуры.
Согласно прогнозам, в будущем температура в Бразилии будет только повышаться, причем в среднем теплее может стать на 4 градуса. По словам экспертов, это происходит из-за выбросов парниковых газов в атмосферы в результате деятельности человека, которые накаляют всю планету. Ученые говорят, что прогноз является более тревожным для тропических стран, где уже жарче, чем на всем остальном земном шаре. Это, безусловно, повлияет на здоровье населения и функционирование экосистемы.
Однако жарче становится не только из-за изменения климата, но и благодаря Эль-Ниньо, при котором повышается температура экваториальной части Тихого океана. Это погодное явление становится все более частым из-за потепления поверхности океана вследствие глобального потепления.
«Мы должны сократить количество выбросов, чтобы стабилизировать климат и убедиться, что он остается пригодным для жизни не только людей, но и для всех экосистем мира, от которых мы зависим», — заключили специалисты.
Ранее ученые выяснили, как потепление в Арктике скажется на глобальном климате.
Анна Морозова