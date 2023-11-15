Ученые предупредили о новой магнитной буре

Согласно представленному на сайте графику, с 22 по 26 ноября магнитосфера Земли будет неспокойной. Исходя из прогноза, 22, 24 и 25 ноября ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), 23 и 26 ноября буря ослабнет, но магнитосфера останется возбужденной.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.
Магнитная буря, прошедшая на Земле 5 ноября, оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.