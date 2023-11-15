18:49 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Из-за потепления в Альпах учащаются сильные снегопады

Даже изменения на один градус имеют значение.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +14° 6 м/с 82% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: Dave Hoefler/CC0

Ученые из Университета Гренобль-Альпы изучили изменения экстремальных снегопадов в течение года и столетия во Французских Альпах в зависимости от высоты гор (900−3600 метров) и потенциала глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале The Cryosphere.

Авторы работы исследовали 23 массива во Французских Альпах, используя реальные данные наземных измерений температуры и суточных осадков, а также метеорологические прогнозы с 1951 года по настоящее время. Это помогло им спрогнозировать изменения для оставшейся части текущего столетия при глобальном потеплении на +1°С.

Определены три ярко выраженные фазы:

  • увеличение интенсивности снегопада, связанное с усилением зимних осадков и экстремальными температурами на уровне или ниже нуля;
  • увеличение, а затем уменьшение снегопада при температуре +3°С и на высоте трех тысяч метров, связанное со слишком высокими для снегообразования температурами;
  • уменьшение снегопада на высоте ниже трех тысяч метров, также связанное с недостижением оптимальных температур замерзания.

Данное исследование крайне важно перенести на другие холодные горные регионы, отмечают исследователи. Это поможет местному населению планировать будущие изменения снегопадов, внедряя стратегии экологического и социально-экономического управления, которые позволят им выжить.

Недавно стало известно, что большинству европейских горнолыжных курортов грозит исчезновение. Ученые предлагают чаще использовать искусственный снег.

Олеся Маевская

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