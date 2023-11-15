Из-за потепления в Альпах учащаются сильные снегопады
Даже изменения на один градус имеют значение.
Даже изменения на один градус имеют значение.
Ученые из Университета Гренобль-Альпы изучили изменения экстремальных снегопадов в течение года и столетия во Французских Альпах в зависимости от высоты гор (900−3600 метров) и потенциала глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале The Cryosphere.
Авторы работы исследовали 23 массива во Французских Альпах, используя реальные данные наземных измерений температуры и суточных осадков, а также метеорологические прогнозы с 1951 года по настоящее время. Это помогло им спрогнозировать изменения для оставшейся части текущего столетия при глобальном потеплении на +1°С.
Определены три ярко выраженные фазы:
Данное исследование крайне важно перенести на другие холодные горные регионы, отмечают исследователи. Это поможет местному населению планировать будущие изменения снегопадов, внедряя стратегии экологического и социально-экономического управления, которые позволят им выжить.
Недавно стало известно, что большинству европейских горнолыжных курортов грозит исчезновение. Ученые предлагают чаще использовать искусственный снег.
Олеся Маевская