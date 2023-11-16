Когда будет Суперлуние в 2024 году?
Суперлуние представляет собой астрономическое явление, когда Луна визуально кажется на 14% больше.
Суперлуние представляет собой астрономическое явление, когда Луна визуально кажется на 14% больше.
Суперлуние — яркое астрономическое событие. В это время Луна находится на своей орбите ближе всего к нашей Земле и потому кажется, что она больше и ярче. Суперлуние — долгожданное событие для любителей астрономии.
Когда совпадает новолуние или полнолуние с наиболее близким положением Луны относительно Земли — это называют Суперлунием. То есть это то время, когда ночное светило подходит к нашей планете по своей орбите максимально близко. Луна в этот момент выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при полнолунии.
Минимальное расстояние между Луной и Землей — 357 000 км. А вот максимальное — 406 000 км.
Этот термин прижился после того, как это явление так назвал в 1979 году американский астролог Ричард Нолл в журнале DellHoroscope. Сейчас этим термином пользуются даже в NASA.
Есть и другие варианты названия. Ведь полнолуния бывают разные и их названия зависят от окраски и от времени года. Например, в июле полнолуние называют Громовой Луной. А вот если Луна озаряется багряным оттенком, то её называют Кровавой Луной. В это время Суперлуние совпадает с полным лунным затмением.
Еще бывает Голубая Луна. Так называют вторую за месяц суперлуну.
За год можно наблюдать 12−13 полнолуний. Суперлуний из них обычно от 2 до 4.
В 2024 году Суперлуние будет наблюдаться дважды — 18 сентября и 17 октября.