03:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда будет Суперлуние в 2024 году?

Суперлуние представляет собой астрономическое явление, когда Луна визуально кажется на 14% больше.

Источник: AP 2023

Суперлуние — яркое астрономическое событие. В это время Луна находится на своей орбите ближе всего к нашей Земле и потому кажется, что она больше и ярче. Суперлуние — долгожданное событие для любителей астрономии.

Что такое Суперлуние?

Когда совпадает новолуние или полнолуние с наиболее близким положением Луны относительно Земли — это называют Суперлунием. То есть это то время, когда ночное светило подходит к нашей планете по своей орбите максимально близко. Луна в этот момент выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при полнолунии.

Минимальное расстояние между Луной и Землей — 357 000 км. А вот максимальное — 406 000 км.

Откуда появилось название Суперлуние?

Этот термин прижился после того, как это явление так назвал в 1979 году американский астролог Ричард Нолл в журнале DellHoroscope. Сейчас этим термином пользуются даже в NASA.

Есть и другие варианты названия. Ведь полнолуния бывают разные и их названия зависят от окраски и от времени года. Например, в июле полнолуние называют Громовой Луной. А вот если Луна озаряется багряным оттенком, то её называют Кровавой Луной. В это время Суперлуние совпадает с полным лунным затмением.

Еще бывает Голубая Луна. Так называют вторую за месяц суперлуну.

Когда будут Суперлуния в 2024 году?

За год можно наблюдать 12−13 полнолуний. Суперлуний из них обычно от 2 до 4.

В 2024 году Суперлуние будет наблюдаться дважды — 18 сентября и 17 октября.

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