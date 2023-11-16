Что за затяжная магнитная буря начнется 22 ноября?
На Земле спрогнозировали магнитную бурю уровня G1.
На Земле спрогнозировали магнитную бурю уровня G1.
На Земле спрогнозировали магнитную бурю уровня G1. Буря будет длиться несколько дней, уточнили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Магнитосфера Земли будет неспокойной с 22 по 26 ноября. Но при этом уровень бури —G1. Это говорит о том, что шторм ожидается слабым.
Большинство специалистов использует G-индекс. Он был введён Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Эта шкала оценивает бури по степени опасности для человека, животных и инфраструктуры.
При уровне G1 энергосети могут испытывать незначительные колебания. Могут появляться северные сияния. Но мигрирующие животные уже почувствуют влияние бури.
При G2 на энергосетях могут возникать перепады напряжения, а спутникам может потребоваться корректировка ориентации. Если же буря достигла уровня G3, то энергосетям может потребоваться коррекция напряжения, в спутниковой навигации и радиовещании на низких частотах возникают перебои.
Уровень G4 вызывает появление электрического тока в трубопроводах, ухудшение высокочастотной радиосвязи и спутниковой навигации. А вот при G5 возникают широкие проблемы с контролем напряжения и защитными системами. Некоторые энергосети могут полностью выйти из строя, обесточив множество объектов.
Во время магнитных бурь наиболее частыми симптомами являются головная боль, скачки давления, бессоница, слабость и тахикардия. Больше всего страдают люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также запускаются триггеры мигрени и ухудшается настроение.
Могут также наблюдаться воспаление суставов, боль в спине и тяжесть в ногах.
Если вы замечали ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, то вам следует подготавливать свой организм заранее. Наладить режим дня, соблюдать питьевой режим, перед бурями снизить интенсивность физических нагрузок, а также принимать все лекарственные препараты по предписанию врачей.