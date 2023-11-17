Когда будет лунное затмение в 2024 году?
Традиционно затмения происходят от двух до четырех раз за год.
Традиционно затмения происходят от двух до четырех раз за год.
В 2024 году нас ожидает два лунных затмения. Лунное затмение происходит в то время, когда Земля располагается между Луной и Солнцем. Таким образом лунный диск находится в тени.
25 марта 2024 года произойдет первое лунное затмение. Оно будет полутеневым. То есть Луна погрузится в полутень Земли и скроется из виду на 95,57%. Затмение будет видно невооруженным глазом, но не жителям России. А вот тем, кто будет в это время в Западной Европе, Северо-Восточной Азии, Автралии, большей части Африки, Северной и Южной Америке повезло больше. Также затмение будет видно жителям Атлантики, Арктики и Антарктиды.
Второе лунное затмение 18 сентября будет частным, то есть Луна окажется в тени Земли частично. Наблюдать затмение можно с территории США, Австралии, Восточной Азии, запада Европы и Африки.
Различают три вида лунных затмений — полное, частное и полутеневое. Полное затмение наиболее зрелищное, так как Земля оказывается между Луной и Солнцем и полностью накрывает ночное светило тенью. Небесные тела находятся на одной линии, но Луна не исчезает с неба, а приобретает ярко-красный оттенок. Еще это явление называют Кровавой луной.
Когда Луна попадает в полутень Земли, то она становится просто чуть темнее обычного. Во время частного затмения Луна оказывается в тени Земли частично, и тогда только часть земного спутника окрашивается в красноватый оттенок.
Астрологи рекомендуют во время лунного затмения не отправляться в путешествия и не совершать финансовые вложения. Опять-таки лучше побыть дома и сократить контакты с окружающими.