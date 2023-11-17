Как могут наказать дачника за установку опасных ловушек на воров?
Как не получить срок за сохранение собственного добра.
Как не получить срок за сохранение собственного добра.
Оставляя дачу до весны, владельцы, естественно, стремятся обезопасить ее от визитов непрошенных гостей — воров, стремящихся поживиться чем-нибудь в корыстных целях. И вот здесь фантазия у многих приобретает весьма мрачные оттенки. Нередко в ход идут капканы на крупного зверя, оставленные на видном месте бутылки алкоголя с влитой в них отравой
Отвечает юрист Сергей Коновалов-старший:
— Ни капканы, ни отравленный алкоголь, ни колючая проволока с пропущенным по ней электрическим током применяться в качестве охранных мер на дачах не должны. Коллеги из МВД, Росгвардии категорически не рекомендуют предпринимать подобные меры, которые могут повлечь за собой гибель людей или причинение вреда здоровью — пусть даже речь идет об асоциальных элементах.
Если в результате применения такой вот «охраны» возникнут жертвы (а таковой может стать и человек, не имевший никакого злого умысла, особенно — несовершеннолетний ребенок), то такой дачник рискует познакомиться со статьями 109 и 114 Уголовного кодекса РФ. Статья 109 — причинение смерти по неосторожности. Наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Статья 114 — причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны. Наказание — лишение свободы сроком до двух лет.
Кроме того, если кто-то, например, наблюдательный сосед, заметит, что вы устанавливаете на участке или в доме, или в хозпостройках капкан или колючую проволоку на заборе и заявит об этом в правоохранительные органы, то не исключено, что вас в ответ на такое заявление подвергнут в размере от 5 до 30 тысяч рублей.