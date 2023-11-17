11:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Как могут наказать дачника за установку опасных ловушек на воров?

Как не получить срок за сохранение собственного добра.

Источник: Freepik

Оставляя дачу до весны, владельцы, естественно, стремятся обезопасить ее от визитов непрошенных гостей — воров, стремящихся поживиться чем-нибудь в корыстных целях. И вот здесь фантазия у многих приобретает весьма мрачные оттенки. Нередко в ход идут капканы на крупного зверя, оставленные на видном месте бутылки алкоголя с влитой в них отравой и т. п. И в таких случаях не всегда понятно: кто на в случае инцидента понесет наказание? Разбираемся с экспертом какие методы охраны дачи категорически неприемлемы.

Отвечает юрист Сергей Коновалов-старший:

— Ни капканы, ни отравленный алкоголь, ни колючая проволока с пропущенным по ней электрическим током применяться в качестве охранных мер на дачах не должны. Коллеги из МВД, Росгвардии категорически не рекомендуют предпринимать подобные меры, которые могут повлечь за собой гибель людей или причинение вреда здоровью — пусть даже речь идет об асоциальных элементах.

Если в результате применения такой вот «охраны» возникнут жертвы (а таковой может стать и человек, не имевший никакого злого умысла, особенно — несовершеннолетний ребенок), то такой дачник рискует познакомиться со статьями 109 и 114 Уголовного кодекса РФ. Статья 109 — причинение смерти по неосторожности. Наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Статья 114 — причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны. Наказание — лишение свободы сроком до двух лет.

Кроме того, если кто-то, например, наблюдательный сосед, заметит, что вы устанавливаете на участке или в доме, или в хозпостройках капкан или колючую проволоку на заборе и заявит об этом в правоохранительные органы, то не исключено, что вас в ответ на такое заявление подвергнут в размере от 5 до 30 тысяч рублей.

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