Опасно ли для яблони, когда с неё не опали листья?
Эксперт объяснила, чем в итоге может обернуться избыток азота.
Эксперт объяснила, чем в итоге может обернуться избыток азота.
Довольно распространенный в садоводческой практике случай: уже зима совсем не за горами, декабрь на носу, а яблони не потеряли ни одного листика. Ничего хорошего это не предвещает — только проблемы. Какие именно, и как с ними бороться — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Неопавшая листва чревата для яблони серьезными опасностями. Во-первых, листья хоть и практически можно считать засохшими, тем не менее продолжают забирать у дерева влагу, столь необходимую для того, чтобы пережить морозы. Во-вторых, они — дополнительная нагрузка, и любой снегопад, или ледяной дождь резко повышает вероятность облома ветвей. В-третьих, такая листва, подобно мумифицированным плодам, является рассадником болезней.
Каковы же причины этого явления? Чаще всего это результат перекорма яблони азотными удобрениями. Такой же результат способна дать и неправильная обрезка, проведенная совсем не вовремя и спровоцировавшая излишний рост новых побегов и листьев. Так же подобная «заторможенность» может наблюдаться у южных сортов, произрастающих в более прохладных, чем им положено регионах: яблоня просто не успела закончить жизненный цикл в более суровых условиях.
Что можно сделать? Оперативные меры несложны, но зачастую их в принципе хватает. Вручную, используя там, где необходимо, стремянку, обеими руками ошмыгните ветви, проведя по ним от ствола к периферии. Такую процедуру желательно повторить несколько раз. Все листья не опадут, но ненужную дереву массу вы все-таки устраните.
Ни в коем случае не обрывайте листву! Так вы только усугубите положение и вдобавок практически со стопроцентной вероятностью повредите дерево.
На следующей год за такой яблоней надо будет установить особый контроль. Строго следить за питанием и режимом полива, тщательно залечить раны, возможно не проводить в течение сезона любую обрезку — кроме удаления больных побегов.
И еще один момент. Некоторые дачники используют в таких случаях специальные препарат, стимулирующие процесс старения, чтобы поправить биологические часы и принудить таким образом яблоню к сбросу листвы. Никогда так не делайте — это очень опасно и может окончательно погубить дерево.