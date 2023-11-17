Станет ли океан безледовитым? Океанолог рассказал, что ждёт Арктику
Таяние льда приводит к ещё большему потеплению. Белый лёд отражает солнечные лучи, а тёмная вода их, наоборот, поглощает. В итоге процесс идёт быстрее.
Таяние льда приводит к ещё большему потеплению. Белый лёд отражает солнечные лучи, а тёмная вода их, наоборот, поглощает. В итоге процесс идёт быстрее.
С 28 по 30 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» пройдёт III Конгресс молодых учёных. Это ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.
Ожидается, что в мероприятии примут участие более 4 тысяч человек. Среди них будет и доктор физико-математических наук из Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Московского физико-технического института Александр Осадчиев. Он изучает процессы, происходящие в морях Арктики.
Дмитрий Писаренко, aif.ru: — Александр, может ли растаять весь лёд в Северном Ледовитом океане, как нас иногда пугают?
Александр Осадчиев: — Арктический регион Земли теплеет очень быстро. В летние месяцы температура воздуха в отдельных районах, например на Таймыре, увеличилась на 5−7 °С за последние 150 лет.
В начале 2000-х произошло резкое сокращение площади арктических льдов, и на это все сразу обратили внимание. Первый минимум был зафиксирован в 2007-м, второй — в 2012-м. Тогда и прозвучали прогнозы, что льды будут сокращаться всё сильнее и к 2020-му, максимум — к 2030 году вся Арктика летом будет свободна ото льда, даже Северный полюс.
Но этого не случилось — площадь льда стабилизировалась. Минимум 2012 года пока так и не превзойдён. Получается, что прогноз не сбылся и предложенные учёными модели не оправдались.
Это значит, что к прогнозам надо относиться с осторожностью. Климатическая система очень сложна и инерционна, в ней задействовано множество факторов. Ответа на вопрос, может ли в Арктике растаять весь лёд в ближайшие десятилетия, не знает никто.
— Кажется, вы и президенту Путину так сказали, когда он вручал вам премию в области науки и инноваций и спросил, будет ли полностью открываться для судоходства Северный морской путь?
— Да, я сказал, что это сложно прогнозируемо, но учёные считают, что в настоящее время стоит вопрос: будет ли льда в ближайшие десятилетия столько же, как сейчас, или ещё меньше. Увеличение количества льда в ближайшие десятилетия — нереалистичный сценарий, а вот что произойдёт через 50−100 лет, уже совсем сложно прогнозировать.
В целом льда становится меньше, и температура в Арктике повышается. Однако зимой она практически вся покрывается льдом, эти изменения как раз незначительные. Льда стало меньше летом и осенью — по сравнению с 1970−80 годами его площадь сократилась практически вдвое. В ближайшие десятилетия его будет либо ещё меньше, либо столько же, если ситуация стабилизируется.
— Но для Северного морского пути это же хорошо?
— Условия для судоходства, конечно, улучшаются, что сулит экономическую выгоду. Зато ухудшается среда обитания для животных, им приходится приспосабливаться к новым, непривычным для них условиям.
Ну и с точки зрения климатологии таяние льда приводит к ещё большему потеплению. Белый лёд отражает солнечные лучи, а тёмная вода их, наоборот, поглощает. В итоге Арктика теплеет ещё быстрее.
— Какие значимые научные открытия вы сделали в Арктике в последние годы?
— В 2021 году мы впервые провели масштабную гидрологическую съёмку в жёлобе святой Анны — это глубоководный жёлоб между Баренцевым и Карским морями. Нам удалось уточнить циркуляцию вод в этой части Арктики.
В этом районе всех интересует продолжение Гольфстрима — поток тёплых вод, приходящих из Атлантики в Арктику. В этом году мы увидели, что свойства этих вод очень сильно изменились по сравнению с 2021 годом. Они стали теплее, и для маленького интервала это очень сильная изменчивость: всего за два года температура резко поднялась. Результат очень важный. Он показывает, что, помимо потепления в Арктике, которое учёные чётко видят, есть ещё какая-то внутренняя изменчивость, достаточно серьёзная. Понимание её причин поможет построить более точные климатические модели, что позволит лучше прогнозировать изменения в будущем.
— Как раз недавно президент страны утвердил новую климатическую доктрину. Этот результат к ней имеет какое-то отношение?
— Самое прямое. В доктрине сказано, что учёные должны исследовать климатические характеристики, чтобы лучше понимать систему климата и строить более качественные прогнозы. В этом ключе мы и действуем. Поток тёплых атлантических вод в Арктику — важнейшая часть климатической системы нашей планеты. И России тоже, ведь эти воды поступают в наши северные моря.
— Конгресс молодых учёных в этом году пройдёт в третий раз. Чем полезно это мероприятие, какие вопросы помогает решать?
— Полезно тем, что собирает вместе учёных из разных областей науки, с разными компетенциями и задачами. Они общаются, обсуждают научные проблемы и пути их решения. Это очень важно с точки зрения организации науки, управления ею.
А для молодого поколения, студентов и аспирантов, которые приезжают на конгресс, он важен тем, что чётко и ясно им показывает: наука в России играет огромную роль, она развивается и поддерживается государством. Они видят, что это здорово и круто. На конгрессе активные учёные, организаторы и популяризаторы науки со всей страны оказываются в компании таких же деятельных и энергичных людей.
— Один из проектов, который вы будете обсуждать на III Конгрессе молодых учёных, — «Плавучий университет». Что это такое?
— Это замечательная программа, которая существует с конца 1980-х, но в последние несколько лет получила серьёзную поддержку от государства и стала активно развиваться. На начальном этапе в зимние научные школы собирают около тысячи студентов из десятков городов России. Там их учат, рассказывают им про океанологию и отбирают около ста человек, которые летом идут в морские экспедиции.
То есть ребята попадают в сильные исследовательские группы, где могут заняться настоящей наукой. Так создаётся связка между студентами, наукой и индустрией. Ведь у нас исторически сложился разрыв между тем, чему учат в вузах, и тем, что нужно на практике. Такие проекты помогают этот разрыв устранять.
Организаторами III Конгресса молодых учёных выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
Ключевая тема Конгресса в этом году: «Пространство возможностей и развития».