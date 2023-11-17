Петербург установил антирекорд по количеству солнечного света
Это произошло впервые за 60 лет.
Это произошло впервые за 60 лет.
С начала ноября в Санкт Петербурге горожане могли видеть солнце только 42 минуты, что является антирекордом за последние 60 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.
За прошедшие 15 дней в Северной столице России солнце появлялось всего два раза за 0,7 часа, то есть 42 минуты. «Это так мало, что получается своеобразный рекорд для первой половины ноября, так как за последние 60 лет такого точно не наблюдалось», — написал Колесов.
Синоптик также добавил, что последний раз дефицит солнца наблюдался в 1967 году, когда петербуржцы смогли видеть светило всего час, в 2010 году — 1,3 часа, в 1989 году — 1,5 часа. В 2016 году оно появилось всего один раз за весь ноябрь на 1,9 часа.
Ранее, 26 октября, жители наблюдали не просто солнце, а солнечное гало.
Анна Морозова