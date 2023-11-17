Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды

Ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко сообщил РИА Новости, что звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября из любой точки планеты, лучше всего «падение звезд» будет видно глубокой ночью, около 2 часов.
«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее», — сказала Котилевская.