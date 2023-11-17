17 ноября, источник: © РИА Новости

Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +22° 5 м/с 57% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: © РИА Новости

Ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко сообщил РИА Новости, что звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября из любой точки планеты, лучше всего «падение звезд» будет видно глубокой ночью, около 2 часов.

«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее», — сказала Котилевская.

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