Тот самый рецепт «омлета из СССР», который мы ели в садике и пионерлагере
Растёт безо всякой соды, главное — не открывать дверцу духовки и добавлять определённое количество яиц! А какие ещё есть секреты в рецепте советского лакомства?
Растёт безо всякой соды, главное — не открывать дверцу духовки и добавлять определённое количество яиц! А какие ещё есть секреты в рецепте советского лакомства?
Тот самый рецепт «омлета из СССР», который мы ели в садике и пионерлагере.
Многие из нас ходили в детский сад. Одни вспоминают это время с радостью и теплотой, другие признаются, что ненавидели садик и всегда устраивали истерику, когда мама туда их отводила. Но вряд ли кто-то будет спорить, что кормили в саду очень неплохо. Вспомнить хотя бы тот самый омлет: он был таким нежным и воздушным, прямо таял во рту.
Почему же, как бы мы потом, став взрослыми, ни старались воспроизвести тот самый омлет, никак не получалось? Возрадуйтесь! Мы расскажем вам секретный рецепт, обязательно попробуйте приготовить.
Итак, чтобы приготовить омлет как в детском саду, вам понадобится:
Омлеты пекутся в духовке, желательно устанавливать в противень с кипятком, и они не должны выниматься из духовки до подачи. Резать готовый омлет стоит сухим ножом, а раскладывать на чуть тёплые тарелки. Тогда ничего не опадёт. Стенки формы смазываются только сливочным маслом!
Теперь вы знаете, как приготовить омлет в духовке, чтобы он был ароматным, ноздреватым, пышным, с приятной сладковатостью. Современные дети тоже оценят! Кстати, это белковое блюдо часто включают в меню различных диет, потому что оно ускоряет обмен веществ, насыщает организм полезными веществами, способствует росту мышц. Также омлет содержит витамины А, В и Е, которые повышают выработку эластина и коллагена и улучшают состояние кожи.
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