14:21 (мск), источник: ТАСС

В аэропортах Стамбула из-за непогоды на выходные отменили около 200 рейсов

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Почти 200 внутренних и международных авиарейсов на прилет и вылет отменены в аэропортах Стамбула в субботу и воскресенье из-за ожидающегося ухудшения погоды во второй половине дня. Об этом сообщили авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Источник: Reuters

По сообщению Turkish Airlines, перевозчик отменил 82 рейса в Стамбульском международном аэропорту в европейской части города и 23 — в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской. Pegasus Airlines сообщила об отмене 82 рейсов в аэропорту Сабиха Гекчен.

Главное метеорологическое управление Стамбула ранее предупредило, что в субботу во второй половине дня в городе ожидается ураганный ветер скоростью 70 и более км/ч. С утра в Стамбуле идет проливной дождь, не осуществляются паромные перевозки между европейской и азиатской частями города.

Оранжевый код природной опасности наряду со Стамбулом объявлен в Анкаре, Измире и других городах Турции. Ухудшение погоды прогнозируется в целом в 66 районах страны. Синоптики предупреждают о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях.

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