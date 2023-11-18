В аэропортах Стамбула из-за непогоды на выходные отменили около 200 рейсов

По сообщению Turkish Airlines, перевозчик отменил 82 рейса в Стамбульском международном аэропорту в европейской части города и 23 — в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской. Pegasus Airlines сообщила об отмене 82 рейсов в аэропорту Сабиха Гекчен.
Главное метеорологическое управление Стамбула ранее предупредило, что в субботу во второй половине дня в городе ожидается ураганный ветер скоростью 70 и более км/ч. С утра в Стамбуле идет проливной дождь, не осуществляются паромные перевозки между европейской и азиатской частями города.
Оранжевый код природной опасности наряду со Стамбулом объявлен в Анкаре, Измире и других городах Турции. Ухудшение погоды прогнозируется в целом в 66 районах страны. Синоптики предупреждают о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях.