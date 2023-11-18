14:59 (мск), источник: Известия

Синоптики пообещали москвичам «полупушкинскую» зимнюю погоду до конца выходных

Зимняя погода продержится в Москве до конца выходных, температура днем будет составлять около −5 градусов, что на ниже нормы на 4 градуса. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 18 ноября.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, погоду в субботу и воскресенье в столице можно охарактеризовать как «полупушкинскую». В подтверждение своих слов он процитировал известное стихотворение Александра Пушкина.

«Мороз и солнце, день чудесный. А дальше — под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Так вот, мороз и солнце есть, а снег не лежит», — отметил он в беседе с «Интерфаксом».

По словам специалиста, температурный фон, который в настоящее время установился в московском регионе, является «по-настоящему зимним» и больше соответствует климатической норме января.

По прогнозу Вильфанда, ночь на 19 ноября станет самой холодной с начала осени. Температура в темное время суток в Москве будет опускаться до −11 градусов, а по области до −12. Днем температура составит от −5 до −7 градусов. Осадков не ожидается.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что со вторника, 21 ноября, в Москве ожидаются снегопады, связанные с южным циклоном. По его прогнозам, высота снежного покрова достигнет 6 см.

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