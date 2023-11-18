Синоптики пообещали москвичам «полупушкинскую» зимнюю погоду до конца выходных

По его словам, погоду в субботу и воскресенье в столице можно охарактеризовать как «полупушкинскую». В подтверждение своих слов он процитировал известное стихотворение Александра Пушкина.
«Мороз и солнце, день чудесный. А дальше — под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Так вот, мороз и солнце есть, а снег не лежит», — отметил он в беседе с «Интерфаксом».
По словам специалиста, температурный фон, который в настоящее время установился в московском регионе, является «по-настоящему зимним» и больше соответствует климатической норме января.
По прогнозу Вильфанда, ночь на 19 ноября станет самой холодной с начала осени. Температура в темное время суток в Москве будет опускаться до −11 градусов, а по области до −12. Днем температура составит от −5 до −7 градусов. Осадков не ожидается.
Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что со вторника, 21 ноября, в Москве ожидаются снегопады, связанные с южным циклоном. По его прогнозам, высота снежного покрова достигнет 6 см.