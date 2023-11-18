Раскрыт прогноз погоды на новогодние праздники в Москве
Прогноз на новогодние праздники в Москве и Подмосковье раскрыл «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода будет очень изменчивой.
Прогноз на новогодние праздники в Москве и Подмосковье раскрыл «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода будет очень изменчивой.
«В январе будут и морозные периоды, будут и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно. А вот “нормальной” погоды будет меньше, чем обычно», — поделился синоптик наиболее вероятным прогнозом. Температура воздуха, по словам Вильфанда, ожидается в пределах нормы.
Специалист отметил, что точный прогноз погоды можно давать не более чем на две недели вперед.
Ранее москвичей предупредили об опасной погоде в течение четырех дней.