17:26 (мск), источник: Мослента

Раскрыт прогноз погоды на новогодние праздники в Москве

Прогноз на новогодние праздники в Москве и Подмосковье раскрыл «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода будет очень изменчивой.

Источник: РИА "Новости"

«В январе будут и морозные периоды, будут и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно. А вот “нормальной” погоды будет меньше, чем обычно», — поделился синоптик наиболее вероятным прогнозом. Температура воздуха, по словам Вильфанда, ожидается в пределах нормы.

Специалист отметил, что точный прогноз погоды можно давать не более чем на две недели вперед.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде в течение четырех дней.

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