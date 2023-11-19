В 15 регионах России в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления

«Серьезная непогода будет продолжаться в Краснодарском крае — сильный дождь, гроза, порывы ветра до 25 м/с, в отдельных районах — до 29 м/с.
В Крыму по-настоящему опасные метрологические явления, которые угрожают жизнедеятельности региона. Прогнозируются очень сильный дождь, ветер 30−35 м/с.
Очень сложная погода в связи с сильным ветром будет и на Азовском море, где порывы будут до 25−28 м/с.
Еще в одном регионе прогнозируется сложный ветровой режим — в Иркутской области его порывы будут достигать 28 м/с, а на самом Байкале — 32−37 м/с. Это все потенциально опасные явления», — рассказал он.
По словам Вильфанда, 19 и 20 ноября в Красноярском крае и Хакасии ожидается ветер с порывами до 20−25 м/с и более, местами сильный снег, гололед; 20 ноября в этих регионах температура воздуха понизится на 10−15 градусов.
В Кемеровской, Новосибирской областях будут сильные дожди и мокрый снег, переходящий в снег, гололед, метель и ветер до 18−23 м/с, а в Томской области — сильные и очень сильные осадки, гололед и ветер до 25 м/с.
Снегопады ожидают регионы Черноземья 20 ноября.
«Через Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Белгородскую области пройдет глубокий циклон, который принесет обильные снегопады. К концу дня в понедельник высота снежного покрова будет достигать 5−10 см, но это будет сложная погода. Выпущено предупреждение, потому что ожидаются ветер до 18 м/с, метели, снежные заносы», — предупредил Вильфанд.
На побережье Камчатского края с 19 по 21 ноября прогнозируются сильные осадки, метель и порывы ветра до 30 м/с, а в Чукотском автономном округе 19 и 20 ноября — снег, метель и ветер до 25−30 м/с.