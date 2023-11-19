Синоптики спрогнозировали в Москве гололедицу и до −6 градусов 19 ноября

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне −6…-4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до −9 градусов.
В Московской области днем прогнозируют −8…-3 градуса, ночью похолодает до −11.
Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 3−8 м/c.
Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
Ранее, 18 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этих выходных температура в Москве будет «новогодней»: в воскресенье ночью — −9…-11, днем — −5…-7. Он также добавил, что осадков в выходные можно не ждать, будет только яркое морозное солнце.
Перед этим, 17 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что со вторника, 21 ноября, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном. По его прогнозам, высота снежного покрова достигнет 6 см.