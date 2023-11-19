09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности

Мощный ураган охватил Сибирь, и в ближайшее время погодные условия могут ухудшиться. О надвигающейся на регионы опасности предупредил Telegram-канал Shot.

Источник: РИА "Новости"

Непогода бушевала в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Ветер с порывами до 35 метров в секунду валил деревья, срывал крыши зданий и переворачивал автомобили.

По данным источника, в Алтайском крае от разрушений никто не пострадал, но в 33 населенных пунктах есть проблемы с электричеством. При этом синоптики ожидают усиления снега и ветра в регионе.

От последствий урагана также пострадали жители Кемеровской области, а в Новокузнецке ветер снес крышу многоэтажного дома. Там также наблюдаются проблемы с отоплением и электричеством. Уточняется, что разрушения были в Омске и Новосибирске. В Красноярске ветер повалил деревья и линии электропередач.

Ранее жителей нескольких регионов Северо-Западного федерального округа предупредили о резком похолодании в ближайшие дни. В Новосибирской, Омской и Томской областях столбик термометра может опуститься до минус 27−30 градусов, а в Якутии ожидается до 40 градусов мороза.

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