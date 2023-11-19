На Кузбасс обрушился самый мощный за полвека ураган
В Кузбассе бушует настоящая стихия. Сильнейшие порывы ветра вырывают из земли деревья, крушат рекламные щиты, переворачивают машины и сносят крыши у жилых домов.
В Кузбассе бушует настоящая стихия. Сильнейшие порывы ветра вырывают из земли деревья, крушат рекламные щиты, переворачивают машины и сносят крыши у жилых домов.
— Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года! — заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. — Произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Во многих районах города отсутствует свет. По этой же причине остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, также под отключением находятся локальные объекты теплоснабжения.
Из-за отсутствия электричества в городе не работают трамваи и троллейбусы. Администрации пришлось прервать матч Металлург (Новокузнецк) — АКМ (Тульская область). На арене отключилось электричество. Местные жители в соцсетях сообщают о том, что у ТЦ «Сити Молл» рекламный щит обрушился прямо на прохожую, а на Бульваре Героев повалило деревья.
Порывы ветра срывают крыши многоквартирных домов и социальных объектов в Белово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Кемерове. Аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления наблюдаются повсеместно.
МЧС предупреждает о том, что в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий.
— По данным Кемеровского Гидрометцентра в ближайшие 2 часа, с сохранением на день 19 ноября, на территории области местами ожидается усиление ветра до ураганных значений — до 33−35 м/с и более, — отметили в ведомстве.
— Прошу не выходить на улицу, не отпускать детей одних, не оставлять автомобили вблизи зданий и деревьев, не ходить под кровлями, — обратился к горожанам Сергей Кузнецов. — Не пытайтесь до окончания стихии своими силами устранять последствия, это очень опасно.
Количество пострадавших от разгула стихии пока неизвестно.