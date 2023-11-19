Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла

«С сегодняшнего утра по настоящий момент наблюдается постоянный выброс пара, вулканических газов и пепла, который распространяется в юго-западном направлении», — говорится в отчете центра, опубликованном 18 ноября на сайте правительства.
Всего было зафиксировано 30 выбросов. В нескольких населенных пунктах штатов Мехико и Морелос наблюдался пеплопад.
Отмечается, что уровень тревоги подняли до 2 фазы желтого уровня.
Светофор вулканической опасности в Мексике имеет три уровня тревоги, разделенные на фазы.
Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от Мехико, в очередной раз проснулся в декабре 1994 года и с тех пор активен. Второй по величине и самый активный вулкан страны, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) предупреждает альпинистов об опасности приближаться к кратеру — температура камней, которые выбрасывает «Попо», превышает 1000 градусов по Цельсию. В 1996 году на склоне вулкана в результате извержения погибла группа из пяти альпинистов. Аналогичный случай произошел летом 2022 года, когда группу из пяти человек накрыло выбросом вулканических камней, одна из альпинистов погибла.