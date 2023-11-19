13:21 (мск), источник: © РИА Новости

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла

МЕХИКО, 19 ноя — РИА Новости. Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred).

Во время загрузки произошла ошибка.

«С сегодняшнего утра по настоящий момент наблюдается постоянный выброс пара, вулканических газов и пепла, который распространяется в юго-западном направлении», — говорится в отчете центра, опубликованном 18 ноября на сайте правительства.

Всего было зафиксировано 30 выбросов. В нескольких населенных пунктах штатов Мехико и Морелос наблюдался пеплопад.

Отмечается, что уровень тревоги подняли до 2 фазы желтого уровня.

Светофор вулканической опасности в Мексике имеет три уровня тревоги, разделенные на фазы.

Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от Мехико, в очередной раз проснулся в декабре 1994 года и с тех пор активен. Второй по величине и самый активный вулкан страны, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred) предупреждает альпинистов об опасности приближаться к кратеру — температура камней, которые выбрасывает «Попо», превышает 1000 градусов по Цельсию. В 1996 году на склоне вулкана в результате извержения погибла группа из пяти альпинистов. Аналогичный случай произошел летом 2022 года, когда группу из пяти человек накрыло выбросом вулканических камней, одна из альпинистов погибла.

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