В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам

«Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). По информации портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы.
Кроме того, еще один сухогруз Kafkametler под флагом Турции подал сигнал тревоги. Капитан судна сообщил, что оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. Управление отметило, что контакт с кораблем установить пока не удалось из-за шторма, начата спасательная операция. По данным ведомства, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского Темрюка в порт Алиага в турецкой провинции Измир.
Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней. Предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. В итоге в Стамбуле серьезных инцидентов не произошло, а ветер оказался не настолько сильным, как ожидалось. При этом в ряде районов выпал снег, который почти сразу растаял. Основной удар стихии пришелся на черноморское побережье. В частности, в провинции Зонгулдак школы будут закрыты в понедельник из-за непогоды. В Стамбуле же лишь в пригороде Шиле на берегу Черного моря освободили от занятий учеников начальной и средней школы.