16:53 (мск), источник: РБК

Приток Амазонки стал высыхать из-за Эль-Ниньо. Видео

Уровень воды в крупнейшем притоке реки Амазонки — реке Рио-Негро — снижается. Ее глубина снизилась к началу октября с обычных 19−20 м до 13−15 м.

Источник: AFP 2023

В качестве основной причины ученые назвали колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое известно как Эль-Ниньо. Эти изменения сильно влияют на климат в прилегающих районах и могут приводить в том числе к засухе и резкому снижению осадков.

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