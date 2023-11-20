Могут ли оштрафовать владельца участка за нерасчищенную дорогу?
Эксперт указал на схожесть частных и общественных интересов.
Эксперт указал на схожесть частных и общественных интересов.
Вздумавший в разгар зимы посетить свой участок дачник по приезде, скорее всего, наткнется на знакомую до боли картину. Дорогу до собственной калитки ему, скорее всего, придется расчищать самому. Но это еще полбеды. Нередко он же узнает, что расчистка пути к его владениям входит в его прямые обязанности перед СНТ, а за невыполнение ему выписан штраф. Что же ему делать в таком случае?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Подобные случаи, конечно, редкость, но они вскрывают массу нюансов. Да, никто не имеет права оштрафовать или наказать каким-либо иным способом дачника за то, что он не убирает снег с дороги около своего участка на регулярной основе. Взыскать с него какие-то денежные средства можно только через взносы, на которые и производить очистные работы.
А вот статья о необходимости регулярной чистки дорог в рамках всего СНТ с указанием сметной стоимости обязана быть в бюджете каждого товарищества. Ибо, согласно действующим ныне Правилам противопожарного режима (пункты 71 и 75), вступившим в силу в январе 2021 года, на территории каждого СНТ, как юридического лица, все имеющиеся проезды должны быть регулярно очищаемы от снега для обеспечения беспрепятственного проезда к каждому дому специальной техники в случае чрезвычайной ситуации. Если таковой не обеспечен СНТ грозит штраф — от 150 до 400 тысяч рублей (статья 20.4 Кодекса об административных нарушениях РФ).