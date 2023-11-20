Проверено севером. Топ-7 самых зимостойких сортов крыжовника
Может ли неприхотливость в выращивании быть гарантом хорошего вкуса?
Может ли неприхотливость в выращивании быть гарантом хорошего вкуса?
Хотя крыжовник и называют «северным виноградом», далеко не все сорта этой популярной культуры могут оказать должное сопротивление экстремальным холодам. Кроме того, многие сорта довольно требовательны к условиям выращивания и дают вкусные ягоды только при строгом соблюдении выполнения таких требований.
Поэтому наш эксперт выбрал те сорта, которые сочетают в себе зимостойкость с отсутствием излишней капризности и без потери высоких вкусовых качеств.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Если говорить об оптимальном сочетании зимостойкости с величиной ягод, их вкусом и неприхотливостью растения в целом, то, исходя из собственного многолетнего опыта, я остановился на семи сортах крыжовника. И на седьмой позиции — Русский красный. Очень требователен к почве, зато не осыпается и устойчив ко многим болезням крыжовника.
Вслед за ним идет Северный капитан. Отличный сорт, но периодически подводят ягоды — мелковаты. Сорт считается техническим, но вкус отличный. Очень хороша Серенада — варенье из нее одно из самых вкусных, но плохо переносит даже легкую закисленность почвы.
Четвертое место отдам Роднику. Помимо высочайшей зимостойкости, практически не болеет, единственное, даже легкая полутень способна снизить урожайность.
Третье место — Ленинградский великан. Всем взял, но требует подкормок чаще других сортов.
На втором — пожалуй, Консул. Отличный сорт, но в отличие от ранее перечисленных, подкачала засухоустойчивость: без регулярных поливов могут быть проблемы. И, наконец, мой лидер — Колобок. Отлично зарекомендовал себя на протяжении многих лет, хотя сорт относительно молодой (в реестр включен в 1988 году). Все прекрасно, но, как и у Консула, низкая засухоустойчивость.