Самая длинная в году. Физик объяснил необычность предстоящих магнитных бурь
Земля пройдёт через недельную серию геомагнитных возмущений из-за входа в зону быстрого солнечного ветра.
Земля пройдёт через недельную серию геомагнитных возмущений из-за входа в зону быстрого солнечного ветра.
Начавшаяся неделя будет весьма неординарной с точки зрения геомагнитной активности. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, почти каждый день магнитосфера планеты будет возбуждена, а четыре дня из семи будут отмечены магнитными бурями уровня G1. Эти дни — 20, 22, 24 и 25 ноября.
По пятибалльной шкале магнитных бурь уровень G1 — самый низкий. Тем не менее настораживает, что они не будут стихать всю неделю. Такое бывает редко.
Одно дело, когда буря бушует сутки, и совсем другое — несколько дней подряд. Чем это чревато? Вдруг это создаёт какой-то накопительный эффект, отражаясь на здоровье метеозависимых людей, и к концу этого периода они будут чувствовать себя полностью разбитыми?
Об этом aif.ru поговорил с главным научным сотрудником Института космических исследований РАН, доктором физико-математических наук Сергеем Богачёвым.
Дмитрий Писаренко, aif.ru: — В чем причина предстоящей затяжной серии магнитных бурь? В том, что на Солнце непрерывно возникают вспышки?
Сергей Богачёв: — Нет, высокая вероятность бурь на этой неделе связана не со вспышками, а с солнечным ветром. Земля входит в зону быстрого ветра и будет находиться в ней почти всю неделю. Сильных бурь это не должно создать, но магнитное поле станет довольно нестабильным на длительный срок, вероятно, вплоть до выходных.
Когда на Солнце происходят вспышки, геомагнитные бури бывают, как правило, намного короче и длятся не более одного-двух дней, хотя их мощность гораздо выше. Сейчас речь не идёт о сплошной буре продолжительностью неделю. Прогнозируется лишь продолжительный нестабильный период с отдельными «красными» участками, между которыми будут и длительные периоды спокойствия.
— Но это необычная ситуация? Или, может быть, даже аномальная?
— Земля пройдёт через самую длительную в этом году серию геомагнитных возмущений. Будет ли это событие аномальным, станет понятно только в конце недели. Пока прогноз сформирован на необычно продолжительную, но всё же слабую серию бурь.
В то же время сам поток солнечного ветра, судя по всему, является наиболее мощным в этом году. Не исключено, что будут неожиданности и по силе бурь. Нельзя исключать новые полярные сияния. Во всяком случае, я рекомендовал бы на предстоящей неделе в вечернее время поглядывать на небо.
— Что посоветуете метеочувствительным людям в эти дни? Может ли возмущение магнитного поля Земли давать накопительный эффект на здоровье человека?
— Воздействие переменного магнитного поля происходит через токи. К счастью, явления электрической природы кумулятивного эффекта не имеют, в отличие от радиации.
Тем не менее можно посоветовать самые простые вещи: отдыхать, высыпаться, пить побольше воды. Не будем забывать, что огромное количество людей, особенно в больших городах, и так постоянно живут в условиях довольно сильного электромагнитного фона. Вряд ли относительно слабые возмущения, пусть и необычно продолжительные, смогут что-то радикально в этом плане изменить. Выход же бурь на высокие индексы по текущему прогнозу всё же маловероятен. Мы оцениваем эту вероятность менее 5%.