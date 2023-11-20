В Доминикане в результате мощных ливней произошло наводнение
Люди вынуждены передвигаться по пояс в воде.
Люди вынуждены передвигаться по пояс в воде.
Тропические ливни вызвавшие наводнение в Доминикане, затопили Санто-Доминго. Пострадали десятки домов, сообщает «МИР 24».
Сотни людей эвакуированы, а жителям столицы приходится перемещаться по городу по пояс в воде. Почти во всех регионах Доминиканской республики объявлена тревога.
Местные власти отмечают, что под ударом стихии могут оказаться и другие провинции. Сильные дожди вызывают оползни и наводнения.
Недавно шторм «Киаран», который обрушился на Францию накануне, продолжил бушевать в Италии. Специалисты отмечают, что это самый разрушительный шторм за 25 лет.
Олеся Маевская