16:45 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Доминикане в результате мощных ливней произошло наводнение

Люди вынуждены передвигаться по пояс в воде.

Источник: AP 2023

Тропические ливни вызвавшие наводнение в Доминикане, затопили Санто-Доминго. Пострадали десятки домов, сообщает «МИР 24».

Сотни людей эвакуированы, а жителям столицы приходится перемещаться по городу по пояс в воде. Почти во всех регионах Доминиканской республики объявлена тревога.

Местные власти отмечают, что под ударом стихии могут оказаться и другие провинции. Сильные дожди вызывают оползни и наводнения.

Недавно шторм «Киаран», который обрушился на Францию накануне, продолжил бушевать в Италии. Специалисты отмечают, что это самый разрушительный шторм за 25 лет.

Олеся Маевская

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