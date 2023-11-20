Сносило все: жители Кузбасса показали последствия непогоды
Ветер переворачивал мусорные баки, люди остались без воды и электричества.
Ветер переворачивал мусорные баки, люди остались без воды и электричества.
В воскресенье, 19 ноября, в Кузбассе было объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер более 25 метров в секунду оставил жителей без отопления, воды и электричества. Об этом пишет NGS.ru.
В течение нескольких часов порывы ветра разносили мусор и переставляли мусорные баки. Пострадали фасады жилых домов, деревья вырвало вместе с корнями, из-за чего пострадали рядом стоящие автомобили. Непогода помимо остановок переворачивала даже грузовые авто. Одна из квартир в Новоильинском районе Новокузнецка осталась без балкона.
В Белове Кемеровской области в воздухе летали ошметки от зданий. В Сети некоторые отмечали, что в городе царил настоящий апокалипсис. В Прокопьевске жители могли наблюдать теплицу, которую ветром унесло на крышу здания.
Всего по данным главы Кемерова Дмитрия Анисимова, за день специалисты отработали более 40 заявок об упавших деревьях, поврежденных кровлях, дорожных знаках и баннерах. В Новокузнецке, по слова главы города Сергея Кузнецова, стихия повредила 45 социальных объектов, 47 кровель в многоквартирных домах, повалила более 200 деревьев, ущерб получили 30 автомобилей.
Главы городов призвали жителей выйти на субботники, чтобы привести улицы в порядок после шторма.
Ранее от мощного урагана пострадала Сибирь.
Анна Морозова