Температура на Земле впервые преодолела критический порог потепления
Это произошло только на один день, но тенденция климатологов тревожит.
Это произошло только на один день, но тенденция климатологов тревожит.
В прошлую пятницу, 17 ноября, средняя температура воздуха на Земле впервые поднялась выше критического порога в +2°C по отношению к доиндустриальныму уровню. В абсолютных цифрах показатель составляет +2,06°C. Об этом сообщила в социальной сети X (бывший Twitter) Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по изменению климата Copernicus («Коперник»).
|За доиндустриальный уровень ученые принимают среднюю температуру в 1850–1900 годах. Они исходят из того, после этого периода деятельность человека стала главной причиной глобального изменения климата.
|Предполагается, что повышение среднегодовой температуры более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем может привести к засухе, повышению уровня моря, пагубно сказаться на урожаях зерновых, увеличить продолжительность сезонов лесных пожаров, сделать ураганы более разрушительными, ускорить таяние льдов. Именно поэтому порог в +2°C называют критическим.
По словам ученых, в 17 ноября температура превысила средний показатель 1991−2020 годов на 1,17°C. В итоге этот день стал самым жарким 17 ноября за всю историю наблюдений.
Пока ученые советуют не паниковать: температура поднялась выше критического порога лишь на непродолжительное время, пишет CNN. Мир еще не находится в ситуации, когда на климатические изменения повлиять крайне сложно или вовсе невозможно. К тому же данные Copernicus являются предварительными, экспертам потребуется несколько недель, чтобы подтвердить их.
Ранее ученые из Франции заявили, что территория Антарктиды нагревается почти в два раза быстрее остального мира. Темпы потепления там оказались выше, чем прогнозировалось ранее.
Незадолго до этого климатологи из британского Университета Лидса также зарегистрировали рекордные темпы потепления — более чем на 0,2 °C за период с 2013 по 2022 год. По прогнозам исследователей, температура поверхности Земли может подняться к 2100 году на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, что вытолкнет более 2 млрд человек, или 22% прогнозируемого населения Земли, за пределы зоны климатического комфорта.