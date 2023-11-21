16:41 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Эксперты сравнили выбросы СО2 богатых и бедных людей

Оказалось, 1% очень состоятельных людей выбрасывают углерода больше, чем 66% бедных.

Источник: Reuters

В самых богатых людях на планете увидели угрозу климату, так как 1% представителей этого слоя населения выбрасывает углерода больше, чем 66% бедных. Об этом сообщается в докладе Oxfam «Климатическое равенство: планета для 99%».

Согласно отчету, на 77 миллионов богатейших людей приходится более 16% от всего объема выбросов CO2. Общий углеродный след от них по итогам 2019 года ученые оценили в 5,9 миллиардов тонн. Согласно данным исследователей, на каждую тонну приходится 226 унесенных жизней по всему миру. То есть только 1% населения объема будет достаточно, чтобы в ближайшие десятилетия от экстремальной жары и других климатических катастроф погибло 1,3 миллионов человек.

Исследователи отметили, что сначала от такого негативного влияния пострадают люди с низким доходом, а также те, кто вынужден много времени проводить на открытом воздухе.

Углеродный след, оставляемый суперъяхтами и частными самолетами богатого населения, в 0,1% в 77 раз превышает целевой показатель роста среднемировых температур выше отметки в 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем, указанным в Парижском соглашении.

Для решения проблемы ученые предлагают властям ввести высокие налоги на доходы сверхбогатых людей, а также на прибыль от имеющихся у них предприятий по добыче ископаемого топлива. Этот метод борьбы позволит собрать 6,4 миллиарда долларов в год только с 1% наиболее состоятельных людей, а также сократит выбросы СО2 в атмосферу на 695 миллионов тонн.

Из-за продолжающихся выбросов парниковых газов 2023 год может быть самым теплым за последние 125 тысяч лет, говорят ученые.

Анна Морозова

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