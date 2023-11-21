Медведи Приамурья не могут уйти в спячку из-за слишком теплой погоды

При этом, по словам специалистов, наедать на зиму жир медведям уже не нужно. Отмечается, что самки с детенышами залегли в спячку невзирая на аномальное тепло.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Амурской области сохранятся плюсовые температуры. В некоторых городах воздух прогреется до +4 °C. Однако спустя некоторое время в регион придут морозы до −30 °C.
В 2023 году генетики из Университета штата Вашингтон (США) выяснили, как работает метаболизм медведей в месяцы зимней спячки. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Comparative Physiology B (JCPB).
Ученые обнаружили, что в спящих тканях животного работают тысячи генов, поддерживая естественный энергетический ритм. Это означает, что даже когда медведь впал в зимний сон, его организм продолжает действовать в соответствии с циркадными циклами, производя больше энергии в дневное время, пусть и в ослабленном режиме.