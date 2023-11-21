Йеллоустонский вулкан может устроить «ядерную зиму»
Об этом предупреждают специалисты.
Об этом предупреждают специалисты.
Супервулканы являются одними из самых зловещих природных образований, которые существуют на планете Земля. Их извержение может спровоцировать изменение климата. На данный момент существует около 20 известных науке супервулканов. В среднем извержения происходят раз в 100 тысяч лет.
Express.co отмечает, что самый известный супервулкан в мире — это Йеллоустонская кальдера. Она представляет собой обширную расщелину в Вайоминге, которая расположена под обширным национальным парком. В то время как Йеллоустоун считается безопасным и самым посещаемым парком в стране, масштаб бедствия в случае извержения будет чудовищным.
Во многом, последствия зависят от геологического состава супервулкана. Они варьируются от лавин из горячих камней и газов до экстремальных изменений глобального климата. И именно на последнее вполне способна Йеллоустонская кальдера. По словам профессора Кристофера Килберна, вулканолога из Университетского колледжа Лондона, извержение повлияет на весь мир.
Непосредственные окрестности суперизвержения будут полностью опустошены. Облака мелкого вулканического пепла поднимутся в стратосферу и закроют солнечный свет, возможно, на несколько лет.
Наиболее важным и опасным последствием является выброс вулканических газов (диоксид серы), который образуют непрозрачные капли серной кислоты и уменьшают количество солнечного света, но на гораздо более длительный срок, чем пепел.
Последует то, что ученые называют «ядерной зимой». Это приведет к снижению глобальной температуры, неурожаю, проблемам для здоровья человечества и сокращению производимой энергии. Также последуют многочисленные экономические последствия, которые разрушат мировую экономику, поставки продовольствия и общую деятельность во всем мире.
Несмотря на все это, как отмечает профессор Килберн, активность многих вулканов и супервулканов не отслеживается активно.
Однако активность вулкана в Йеллоустоне заставляет специалистов понервничать.
Геологическая служба США (USGS) заявила: «Вулканы непредсказуемы, и их извержения не следуют предсказуемым графикам. Тем не менее, математические расчеты не позволяют считать, что вулкан готов для извержения». Что касается крупных взрывов, то в Йеллоустоуне было всего три извержения: 2,08, 1,3 и 0,631 миллиона лет назад. Выходит, что в среднем между извержениями проходит около 725 тысяч лет. В таком случае, у человечества осталось еще около 100 тысяч лет, чтобы что-то предпринять.
Недавно вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла.
Олеся Маевская